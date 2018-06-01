В СКО до конца года запустят завод по производству крахмала и биоэтанола

На заводе продолжаются работы по дальнейшей модернизации предприятия.

ТОО «Bio Оperations» начнет работать в полную силу уже к концу 2018 года. Об этом в ходе пресс-тура Региональной Службы Коммуникаций СКО в Тайыншинском районе рассказал генеральный директор завода Сабит Ахметов.

На заводе продолжаются работы по дальнейшей модернизации предприятия. Напомним, основной вид деятельности компании - производство высокооктановой экологической топливной биоприсадки на основе глубокой переработки зерна.

«Полное модернизация завода оценивается в 11 миллиардов тенге. Восстановление поделено на 2 этапа. В первом - восстановление линии производства муки. Дальше - производство крахмала и клейковины. Закуплено необходимое оборудование. На втором этапе - производство биоэтанола, углекислый газ, производство барды», - рассказал Сабит Ахметов.

В декабре прошлого года был запущен мельничный комплекс. Цехом заведует Александр Стародубов. Мельница полностью немецкого производства, автоматизирована и рассчитана на 28 рабочих дней безостановочной работы. В комплексе находятся три линии по переработке зерна. Одна из них по хлебопекарному помолу - производительность, которой составляет 250 тонн в сутки. Еще две линии относятся к производству технологической муки - сырьевой помол каждой порядка 330 тонн в сутки.

«На компьютерах изображены все линии. Есть электронные весы, которые показывают, сколько в час идет производительность по зерну, муке, отрубям и процентный выход продукта в час. По муке средний показатель идет 11 тонн, отрубей 4 тонны, зерноочистка рассчитана на 15 тонн зерна в час», - рассказал Александр Стародубов.

На предприятии установили и уникальную сушильную установку немецкой компании Fettertek. Оборудование предназначено для сушки барды, которая является ценным питательным продуктом, содержащим белок зерна. Как отмечает главный технолог завода Евгений Синицкий, сушилка не только самая большая в своем классе, но и в мир их насчитывается всего три.

«Она очень производительная, что позволит нам, избавится от проблем стоков и уйти от проблем экологии. Сушилка позволяет сушить большой объем жидкой барды - выпаривать влагу и получать высокобелковый корм. По концентрации белка - это порядка 30 %. То есть содержание кормовых единиц огромное количество, что может быть успешно реализовано на свиноферме, коровниках. Корм по консистенции выглядит как зерновые отруби только их плотность выше, много белка и в разы лучше и питательнее», - рассказал Евгений Синицкий.

На данный момент происходит монтаж сушилки и проверка автоматики на корректную работу. Как отмечает главный технолог, сушилка работает под большой температурой и давлением.

«Ее система работает с очень агрессивными средами в частности паром - 180 градусов и давлением в 10 килограмм. Сушка может максимально произвести по сухому продукту около 6 тонн в час. Оборудование бесперебойно будет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю 330 дней в году. Всего на 1 месяц ее будут закрывать на плановую проверку», - проинформировал Евгений Синицкий.

Запуск сушильной установки, а также цеха по производству клейковины и крахмала запланирован на конец 2018 года. В 2019-2020 годах планируется запуск и производство биоэтанола.

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