Выпускников Назарбаев Университета поздравил президент

Выпускниками университета запущена работа более 10 стартапов - бизнес-проектов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил выпускников Назарбаев Университета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравляю всех выпускников нашего университета. Этим летом 140 тысяч молодых людей по всей стране стали обладателями заслуженных дипломов наших университетов. В день четвертого выпуска университета хочу поздравить вас всех, выпускников нашей страны. День завершения учебы - это радостное событие, это триумф знаний, молодости и целеустремленности молодых людей. Сегодня слова благодарности, естественно, принимают профессора, наставники университета, ваши родители. Выпускниками университета успешно запущена работа более 10 стартапов - бизнес-проектов, которые создали новые рабочие места. Это есть прямое доказательство качества образования университета, роста человеческого капитала в нашей стране», - сказал глава государства.

По его словам, за короткий промежуток времени Назарбаев Университет стал символом обновления, точкой роста научно-исследовательского и инновационного кадрового потенциала нашей страны.

«Вокруг университета успешно формируется инновационный кластер. Как мне известно, 21 проект получил поддержку в вопросах коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Значение и роль исследовательских университетов в формировании экономики знаний, инновационного развития становятся основополагающими. Поэтому мы должны продолжить работу университета по следующим направлениям: во-первых, концентрировать передовые интеллектуальные научные ресурсы. Университет должен стать центром притяжения светлых умов не только нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья», - отметил президент.

Во-вторых, как отметил глава государства, необходимо ориентироваться на инновационную культуру производства и предпринимательства.

«Университет должен стать реальной площадкой для совместной реализации проектов молодежи со всего Казахстана и ближнего зарубежья, точкой опоры единомышленников, готовых к больших свершениям. В-третьих, развитие платформы удаленного образования - университет должен развивать образовательную интернет-платформу по аналогии с онлайн-курсами Гарварда, Coursera, Академии Хана. В конечно итоге это поможет нашей стране сформировать полноценный образовательный хаб в масштабах всего центральноазиатского региона», - заключил он.

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