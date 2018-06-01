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Внесены изменения в некоторые НПА в области промышленности и экспортного контроля
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 января 2018 года № 27 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в области промышленности и экспортного контроля» (не введен в действие)
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В частности, изменения внесены в следующие НПА:
приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 418 «Об утверждении Правил оформления гарантийных обязательств импортеров (конечных пользователей) и проверок их исполнения»
пункт 6 изложен в следующей редакции:
«6. Гарантийное обязательство импортера (конечного пользователя) подписывается уполномоченным лицом и удостоверяется печатью (при наличии) импортера (конечного пользователя).».
приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 419 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на переработку продукции вне территории Республики Казахстан»
часть вторая пункта 6 изложена в следующей редакции:
«Каждая страница представленных копий документов должна быть заверена подписью и печатью (при наличии) заявителя, либо копии документов должны быть прошиты и их последние листы заверены подписью и печатью (при наличии) заявителя.».
приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 539 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на реэкспорт продукции»
6 пункт изложен в следующей редакции:
«6. Для получения разрешения заявителем или его представителем, имеющим письменное подтверждение соответствующих полномочий, в уполномоченный орган представляются следующие документы и сведения:
1) заявление на получение разрешения по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
2) форма сведений согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
3) официальное заверение со стороны конечного пользователя об использовании продукции в заявленных целях;
4) гарантийное обязательство (сертификата конечного пользователя) страны-получателя, выданный компетентным органом страны-получателя, об использовании импортируемой продукции в заявленных целях и недопущении ее реэкспорта в третьи страны без согласия казахстанской стороны.
Проверка подлинности гарантийного обязательства (сертификата конечного пользователя) страны-получателя осуществляется Министерством иностранных дел Республики Казахстан;
5) копия внешнеторгового договора (контракта), а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) - копия иного документа, подтверждающего намерение сторон.
Каждая страница представленных копий документов заверяется подписью и печатью (при наличии) заявителя, либо копии документов прошиваются и их последние листы заверяются подписью и печатью (при наличии) заявителя.
Документ, указанный в подпункте 4) настоящего пункта, предоставляется с соблюдением требований легализации документов или проставления апостиля в соответствии с приказами исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан от 6 декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об утверждении Правил легализации документов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан № 16116), Министра юстиции Республики Казахстан от 4 июня 2001 года № 67 «Об утверждении Единых правил о порядке и условиях проставления апостиля на официальных документах, исходящих из государственных органов, а также от нотариусов Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан № 1536) и международными договорами Республикой Казахстан.».
Также изменения затронули:
приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 563 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области промышленности и экспортного контроля»
приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 949 «Об утверждении Квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по лицензированию, экспорта и импорта продукции и перечень документов, подтверждающих соответствие им»
Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.
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