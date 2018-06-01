В частности, изменения внесены в следующие НПА:

приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 418 «Об утверждении Правил оформления гарантийных обязательств импортеров (конечных пользователей) и проверок их исполнения»

пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. Гарантийное обязательство импортера (конечного пользователя) подписывается уполномоченным лицом и удостоверяется печатью (при наличии) импортера (конечного пользователя).».

приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 419 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на переработку продукции вне территории Республики Казахстан»

часть вторая пункта 6 изложена в следующей редакции:

«Каждая страница представленных копий документов должна быть заверена подписью и печатью (при наличии) заявителя, либо копии документов должны быть прошиты и их последние листы заверены подписью и печатью (при наличии) заявителя.».

приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 539 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на реэкспорт продукции»

6 пункт изложен в следующей редакции:

«6. Для получения разрешения заявителем или его представителем, имеющим письменное подтверждение соответствующих полномочий, в уполномоченный орган представляются следующие документы и сведения:

1) заявление на получение разрешения по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

2) форма сведений согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

3) официальное заверение со стороны конечного пользователя об использовании продукции в заявленных целях;

4) гарантийное обязательство (сертификата конечного пользователя) страны-получателя, выданный компетентным органом страны-получателя, об использовании импортируемой продукции в заявленных целях и недопущении ее реэкспорта в третьи страны без согласия казахстанской стороны.

Проверка подлинности гарантийного обязательства (сертификата конечного пользователя) страны-получателя осуществляется Министерством иностранных дел Республики Казахстан;

5) копия внешнеторгового договора (контракта), а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) - копия иного документа, подтверждающего намерение сторон.

Каждая страница представленных копий документов заверяется подписью и печатью (при наличии) заявителя, либо копии документов прошиваются и их последние листы заверяются подписью и печатью (при наличии) заявителя.

Документ, указанный в подпункте 4) настоящего пункта, предоставляется с соблюдением требований легализации документов или проставления апостиля в соответствии с приказами исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан от 6 декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об утверждении Правил легализации документов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан № 16116), Министра юстиции Республики Казахстан от 4 июня 2001 года № 67 «Об утверждении Единых правил о порядке и условиях проставления апостиля на официальных документах, исходящих из государственных органов, а также от нотариусов Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан № 1536) и международными договорами Республикой Казахстан.».

Также изменения затронули:

приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 563 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области промышленности и экспортного контроля»

приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 949 «Об утверждении Квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по лицензированию, экспорта и импорта продукции и перечень документов, подтверждающих соответствие им»

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.