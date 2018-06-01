В ЮКО пройдет региональный отборочный тур проекта «Men qazaqpyn»

Главная цель конкурса – развитие и популяризация народной традиционной музыки среди молодежи.

В Южно-Казахстанской области завершился районный отборочный тур телевизионного мегапроекта «Men qazaqpyn» национального телеканала «QAZAQSTAN». Отбор стартовавший 17 мая в Байдибекском и Созакском районах, охватил все 14 районов области. Итоги отбора подвели 29 мая, заслушав выступления талантов Шымкента. Аким области Жансеит Туймебаев поддержал данный проект и отметил, что конкурс проводится на самом высоком уровне. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил директор телеканала «Ontustik» Бауыржан Бердимуратов передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Напомним, главная цель конкурса – развитие и популяризация народной традиционной музыки среди молодежи. По условиям конкурса, участвовать в проекте могли исполнители от 18 до 40 лет.

Наряду с этим, по словам директора областного центра культуры и народного творчества Нурлана Адильханова, в конкурсе приняли участие 213 кандидатов из 14 районов и города Шымкент.

«Из общего числа участников только 40 получили путевку в следующий этап. 5 июня в Шымкенте конкурс пройдет на областном уровне, затем 3 победителя отправятся на республиканский конкур», - сказал Н. Адильханов.

Стоит отметить, что этапы отбора национального проекта, а также общая информация о конкурсе выходит регулярно в прямом эфире телеканала «Ontustik.

Вместе с тем, победителей конкурса республиканского масштаба наградят в номинациях «Лучший исполнитель традиционных песен», «Лучший исполнитель терме» и «Лучший исполнитель кюя».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!