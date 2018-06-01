Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

Шторм ждет казахстанцев в Алматы, СКО и Кызылординской области.

Штормовое предупреждение объявлено уже в трех регионах Казахстана. По информации "Казгидромет", непогода будет бушевать в Алматы, СКО и Кызылординской области, сообщает zakon.kz.

3 июня на реках Алматы в связи с прогнозом сильных дождей (местами) ожидается формирование паводков, склонового стока.

2 июня в Северо-Казахстанской области ожидается северный, северо-западный ветер ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Дождь. Местами гроза, шквал, туман, возможен град. В Петропавловске прогнозируется северный, северо-западный ветер 15-20, порывы 25 м/с. Дождь, гроза, шквал, туман, возможен град (Вероятность шторма 90-95%).

2 июня в Кызылординской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с. Местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, возможен град (Вероятность шторма 90-95%).

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