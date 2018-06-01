Сагинтаев принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе

Текущий год в Содружестве проходит под председательством Республики Таджикистан.

Сегодня Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев принял участие в заседании Совета глава правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе, а также провел двусторонние встречи с Премьер-Министрами Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Текущий год в Содружестве проходит под председательством Республики Таджикистан. Перед началом заседания СГП СНГ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял у себя глав правительственных делегаций. В ходе встречи рассмотрены планы совместной работы, а также вопросы предстоящего заседания Совета.

В заседании Совета приняли участие Премьер-Министры Республики Беларусь А. Кобяков, Кыргызской Республики — М. Абылгазиев, Российской Федерации — Д. Медведев, Республики Узбекистан — А. Арипов, Республики Таджикистан — Р. Кохир, Первые Заместители Премьер-Министров Азербайджана Я. Эюбов, Армении — А. Мирзоян, Заместитель Премьер-Министра, министр иностранных дел Туркменистана — Р. Мередов, Постоянный полномочный представитель Республики Молдова при уставных и других органах СНГ В. Сорочан, председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев.

Традиционно заседание состоялось в узком и расширенном составах.

В узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества и заслушали информацию о ходе переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами, а также решили ряд вопросов организационного характера. Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится осенью т.г. в Астане.

Кроме того, казахстанской стороной были подняты вопросы необходимости модернизации и совершенствования Содружества в рамках предстоящего обновления Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана основных мероприятий по ее реализации, инициированной Главой государства Нурсултаном Назарбаевым в ходе Совета глав государств СНГ в Сочи 11 октября 2017 года.

Главными темами заседания в расширенном составе стали вопросы обеспечения дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений стран-участниц. Рассмотрены инструменты регулирования сотрудничества в области интеллектуальной собственности, инновационного развития энергетики, обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, межгосударственной стандартизации и таможенного дела.

По итогам заседаний Совета глав правительств СНГ состоялось подписание ряда документов, среди которых:

Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств-участников СНГ;

Решение о Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации;

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования;

Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации;

Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года;

Решение о Порядке разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2020 г.;

Решение о Положении о Съезде учителей и работников образования государств-участников СНГ;

Решение о Международном молодежном проекте государств-участников Содружества «100 идей для СНГ».



В рамках работы СГП СНГ Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел двусторонние встречи с главами правительств Российской Федерации и Кыргызской Республики.

В рамках встречи Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым обсуждены актуальные вопросы двусторонних экономических и торговых отношений, взаимодействия в энергетической, промышленной, таможенной политике.

Встреча прошла в традиционно дружественной и открытой, доверительной атмосфере.

Справочно: В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Россией увеличился по сравнению с 2016 годом на 25,6% ($16 млрд). Экспорт вырос на 31,1% и составил $4,5 млрд (2016 — $3,5 млрд). За январь–март 2018 года товарооборот составил $3,9 млрд, что на 8,3% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($3,6 млрд), при этом экспорт из РК в РФ вырос на 7,3% и составил $1,2 млрд.

На встрече с Премьер-Министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым обсуждены актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития казахстанско-кыргызского сотрудничества в социально-экономической, торговой, инвестиционной, пограничной и таможенной сферах.

Встреча прошла в открытой и конструктивной, дружеской атмосфере. Премьер-Министры обозначили важность соглашений, заключенных между Президентами двух стран в Астане в рамках рабочей встречи глав государств Центральной Азии в марте т.г. и в ходе официального визита Президента КР С. Жээнбекова в декабре прошлого года. Были рассмотрены темпы исполнения поручений Глав государств по увеличению двустороннего товарооборота до $1 млрд к 2020 году.

Вместе с тем, в ходе обсуждения были затронуты вопросы реализации Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, подписанной в Астане 2 декабря 2017 года, и вопросы участия на предстоящем заседании СГП СНГ в Казахстане.

Справочно: В прошлом году товарооборот между РК и КР вырос на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2017 — $758,4 млн, 2016 — $668,6 млн), при этом экспорт из Казахстана вырос на 15,1% и составил $503,2 млн. По итогам I квартала текущего года данный тренд сохранился, и рост составил 16,6% (товарооборот в январе–марте 2018 г. — $179,4 млн). Экспорт из РК в КР за январь–март вырос на 27,9% и составил $131,7 млн.

Товарооборот Казахстана со странами СНГ по итогам прошлого года вырос почти на 25% и составил более $22 млрд. За І квартал 2018 года товарооборот со странами СНГ вырос еще на 10% и составил $5,3 млрд.

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