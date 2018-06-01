Промоутер Головкина честно ответил, почему GGG еще не дрался с Сондерсом

В прошлом году поединок Головкина и Сондерса мог состояться в Астане.

Промоутер чемпиона мира в средней категории по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина Том Леффлер сказал, что объединительный бой GGG с обладателем пояса WBO Билли Джо Сондерсом до сих пор не был организован из-за завышенных финансовых требований британца, пишет Sports.kz.

— Мы пытались устроить поединок с Сондерсом последние три года и мы никогда не могли прийти к такому числу, которое бы их удовлетворило. В прошлом мы переплачивали соперникам, чтобы сделать бой. Некоторые люди просто не хотят встречаться с GGG, — признался в интервью The Ring Леффлер.

В прошлом году поединок Головкина и Сондерса мог состояться в летом в Астане, однако казахстанец принял решение отказаться от него в пользу сентябрьского боя против Сауля Альвареса, который завершился вничью.



