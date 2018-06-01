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Военнослужащие подарили праздник детям-сиротам

В мероприятии участвовали художественная самодеятельность и танцевальные ансамбли.

Фото : Департамент по делам обороны Алматинской области1 июня 2018, 17:38

В рамках празднования Международного дня защиты детей в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи организовано праздничное мероприятие для воспитанников детского дома «SOS» и детей военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие коллективы художественной самодеятельности, танцевальные ансамбли, а также организации по проведению праздников.

Особенно детям понравилось выступление циркового артиста Мурата Мутурганова, им было представлено несколько цирковых номеров. Также детей развеселил и позабавил захватывающее зрелищное представление с участием знаменитых роботов-пришельцев, а также шоу гигантских мыльных пузырей.

- Такие праздники очень важны для детей. Они должны почувствовать любовь и теплоту со стороны взрослых. И мы в свою очередь стараемся почаще проводить подобные мероприятия, - отметил начальник института полковник Аскар Мустабеков.

Праздничное мероприятие прошло в теплой и позитивной атмосфере, и в завершение всем детям были вручены праздничные подарки.


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