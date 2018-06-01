В Костанайской области ребенок исчез из группы в детском саду

Мальчик сам оделся и покинул детский сад.

Скандал произошёл в детском саду в Костанайской области - ребенок исчез из группы, передает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Инцидент произошел 29 мая в селе Карасу. Маме мальчика позвонила воспитатель детского сада и спросила, куда мог пойти ее сын.

«Вы не представляете, что я чувствовала в тот момент. Я взяла у коллеги велосипед, а муж на машине, и поехали искать. Его нигде не было. Через некоторое время муж звонит и говорит, что сын подошел к нашему дому», — рассказала мама мальчика.

Со слов воспитателя, ребенок пропал по дороге из музыкальной школы в детский сад. Но родители изучили видео с камер наблюдения. Судя по записям, мальчик оделся в раздевалке и спокойно вышел из группы на втором этаже. Пропажу воспитатель заметила только после того, как об этом ей сообщили дети.

Родители мальчика обратились в районный отдел образования.

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