Назначен заместитель председателя антикоррупционного агентства
Распоряжение президента о назначении опубликовано на официальном сайте президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
«Распоряжением главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции», - отмечается в сообщении.
1 июня 2018, 17:40
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4921324-da203abcf07452df851d22655e4c5362
Акции
Комментарии
Сообщить об ошибке
4921324-da203abcf07452df851d22655e4c5362
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript