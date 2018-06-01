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Назначен заместитель председателя антикоррупционного агентства

 

Распоряжение президента о назначении опубликовано на официальном сайте президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

«Распоряжением главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции», - отмечается в сообщении.

 

1 июня 2018, 17:40
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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