Назначен заместитель председателя антикоррупционного агентства

«Распоряжением главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции», - отмечается в сообщении.

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