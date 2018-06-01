Президент освободил от должности ректора КазНАИ имени Жургенова
Нусипжанова Бибигуль переходит на другую работу.
Фото : 36on1 июня 2018, 17:43
Распоряжением главы государства Нусипжанова Бибигуль Нургалиевна освобождена от должности ректора Казахской национальной академии искусств имени Т.К.Жургенова. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на на официальный сайт президента РК.
Как отмечается в сообщении, Нусипжанова освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4921325-fa63dc19d3fb23b00edf6a141a79108f
Сейчас читают
Читайте также