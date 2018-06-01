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Президент освободил от должности ректора КазНАИ имени Жургенова

Нусипжанова Бибигуль переходит на другую работу.

Фото : 36on1 июня 2018, 17:43

Распоряжением главы государства Нусипжанова Бибигуль Нургалиевна освобождена от должности ректора Казахской национальной академии искусств имени Т.К.Жургенова. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на на официальный сайт президента РК.

Как отмечается в сообщении, Нусипжанова освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.


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