Тренеры из Москвы обучили навыкам робототехники более 270 учителей в Восточном Казахстане

Обучение проходило в городах Семей и Усть-Каменогорск.

В Восточном Казахстане 4 дня учителей городов и районов области в рамках программы «Рухани жаңғыру» и проекта «Менің мектебім» обучали навыкам робототехники специально приглашенные гости из Москвы передает zakon.kz со ссылкой на УВП ВКО.

Напомним, в области реализуется проект «Менің мектебім», согласно которому школы области в настоящий момент полностью оснащены 272 полнокомплектными кабинетами робототехники по стандартам Назарбаев интеллектуальной школы.

Обучение проходило в городах Семей и Усть-Каменогорск.

272 учителя со всех городов и районов области в течение четырех дней, а именно с 29 мая до 1 июня, осваивали навыки STEM-науки, используя такие актуальные и перспективные робототехнические комплекты, как Lego Mindstorms Education EV3 и Arduino Uno R3. Отметим, что с помощью данных комплектов и происходит создание программируемых роботов.

Обучение проводилось тренерами международного уровня по направлениям - моделирование, программирование, конструирование робототехнических проектов. В качестве тренеров были приглашены производители интерактивного оборудования компании LEGO Education Russia &CIS из Москвы.

По завершению курсов учителя получили международные сертификаты. С нового учебного года преподаватели уже начнут обучать детей по изученной программе.

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