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В Венесуэле проезд в метро стал бесплатным из-за отсутствия бумаги

В стране возник дефицит сырья для изготовления билетов.

Фото : Інформатор1 июня 2018, 17:55

В столице Венесуэлы Каракасе проезд на метро стал бесплатным из-за отсутствия в стране бумаги для изготовления проездных билетов, сообщает lenta.ru.

Власти обязали 53 станции столичного метрополитена открыть турникеты и пропускать пассажиров без билетов. Как пишет агентство, ежедневно подземкой в Каракасе пользуются более двух миллионов человек.

Такая мера связана с прекращением поставки в страну сырья для производства оборудования метро, в том числе бумаги для изготовления билетов.

«Ездят бесплатно, потому что билеты не из чего делать», — сообщил один из сотрудников метрополитена.

Власти страны и управление метрополитеном Каракаса официально ситуацию не прокомментировали.

Венесуэла находится в условиях жесткого экономического кризиса и вынуждена экономить на расходах, в том числе на транспортную систему.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускают правительство Венесуэлы и госкомпания PDVSA.


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