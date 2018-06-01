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Хищники устроили побег из зоопарка в Германии

Медведя уже удалось разыскать, его застрелили.

Фото : CC0 / howo / Бурый медведь1 июня 2018, 17:59

Несколько львов и тигров, а также ягуар и медведь сбежали из зоопарка в Люнебахе на западе Германии, сообщает РИА Новости.

По данным местных властей, ограждения в зоопарке были повреждены из-за непогоды, в результате чего хищникам удалось сбежать.

Отмечается, что медведя уже удалось разыскать, его застрелили. Местных жителей просят быть внимательными и сообщать полиции любую информацию о местонахождении сбежавших животных.


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