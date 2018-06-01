Дизайн газеты «Қазақстан теміржолшысы» признан лучшим среди корпоративных СМИ Центральной Азии

В текущем году в международном конкурсе участвовало свыше 20 печатные и электронные корпоративных СМИ, работающих в странах региона Центральной Азии.

Фото : Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

В номинации «Лучший дизайн» 11-го Центрально-Азиатского конкурса корпоративных СМИ – 2018, состоявшегося в рамках XIV Международного PR Forum: NEO PR. Коммуникации 360 в Алматы, победила газета «Қазақстан теміржолшысы» передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы». Газета освещает деятельность АО «НК» «ҚТЖ», как транспортно-логистического холдинга, выполняющего государственные задачи по реализации транзитно-транспортного потенциала Казахстана. «Қазақстан теміржолшысы» выпускается в формате D2 два раза в неделю четырехполосными номерами. В 14 областях работают собственные корреспонденты, предоставляющие материалы о жизни и событиях региональных отделений железных дорог. В текущем году в международном конкурсе участвовало свыше 20 печатные и электронные корпоративных СМИ, работающих в странах региона Центральной Азии.

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