Президент освободил от должности ректора КазНАИ имени Жургенова
Распоряжением главы государства Нусипжанова Бибигуль Нургалиевна освобождена от должности ректора Казахской национальной академии искусств имени Т.К.Жургенова. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
Как отмечается в сообщении, Нусипжанова освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.
1 июня 2018, 17:58
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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