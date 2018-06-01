Дети госслужащих приняли участие в конкурсе рисунков от ДАГСиПК

Конкурс проходил во Дворце школьников, для детей была организованна концертная программа, где были вручены грамоты и памятные подарки.

ДАГСиПК по Алматы провел праздничное мероприятие на лучшие детские рисунки, сообщает Zakon.kz.

1 июня – в Международный день защиты детей, в преддверии празднования «Дня государственного служащего» в рамках чествования 20-летия органов государственной службы, Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы совместно с Управлением образования Алматы был организован конкурс детских рисунков на тему: «Моя семья» среди детей административных государственных служащих города Алматы.

День защиты детей – очень важный праздник для ребенка, он поднимает в глазах малыша свою собственную значимость.

"Дорогие наши дети, поздравляем вас с прекрасным Днем защиты детей, праздником детства. Помните, что это пора безвозвратна, поэтому не спешите скорее вырасти, а успевайте радоваться тому счастью, которым вы сейчас обладаете. Во взрослой жизни вы встретите немало увлекательного и интересного, но детство останется в вашей памяти навсегда, а мы, ваши родители, изо всех сил постараемся сделать его ярким и волшебным!", - отметил в приветственном слове заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы Данияров Геннадий.

Конкурс проходил во Дворце школьников, для детей была организованна концертная программа, где были вручены грамоты и памятные подарки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!