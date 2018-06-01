Судебная защита бизнеса

В Казахстане огромное внимание уделяется вопросам создания благоприятной бизнес-среды, что невозможно без обеспечения надлежащей правовой защиты предпринимательства и гарантий собственности.

Пунктом 1 статьи 26 Конституции Республики Казахстан закреплено право каждого на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности. Тем самым, государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности и обеспечивает защиту прав субъектов бизнеса. Учитывая, что предпринимательство - неотъемлемая часть любой успешной экономики, защита бизнеса является одним из приоритетных направлений развития нашего государства.

Высока роль в этом процессе судебных органов республики.

В настоящее время Верховным Судом Республики Казахстан реализуется проект «Судебная защита бизнеса». В рамках реализации указанного проекта во всех регионах республики проводятся мероприятия по взаимодействию с филиалами Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и бизнес-сообществами на местах.

Так, в декабре 2017 года между Актюбинским областным судом и Палатой предпринимателей Актюбинской области подписан Меморандум о взаимодействии.

Основная цель подписания Меморандума является сотрудничество в области защиты прав предпринимателей, основанное на принципах верховенства закона, соблюдения справедливости и открытости.

С момента подписания Меморандума проводится плодотворная работа, направленная на повышение эффективности судебной защиты прав и законных интересов бизнеса, посредством обмена информацией, аналитической работы, проведения совместных мероприятий: круглых столов, семинаров, презентаций.

Особый интерес и положительные отклики среди приглашенных представителей бизнеса вызвали круглые столы по вопросам применения земельного законодательства, договорного права, о государственных закупках, о реабилитации и банкротстве. По итогам каждого из круглых столов, судьями разрабатываются рекомендации по вопросам правильного составления исковых заявлений, досудебной подготовки и особенностям рассмотрения того или иного спора.

Кроме вышеуказанных мероприятий, судьями проводится аналитическая работа по актуальным вопросам, связанным с судебной защитой бизнеса, составляются обобщения, которые находят отражения в публикациях судей в средствах массовой информации, с приведением примеров из судебной практики. Прямой диалог с судейским сообществом на сегодняшний день возможен для представителей бизнеса и посредством социальных сетей.

Большое внимание уделяется судом разъяснительной и правоприменительной работе по альтернативным способам разрешения споров.

Особое внимание уделено внедрению норм нового Налогового кодекса. Налоговое законодательство ранее носило строгий характер с основными принципами налогообложения: обязательности, определенности, справедливости налогообложения, единства налоговой системы и гласности налогового законодательства Республики Казахстан, без каких-либо послаблений для налогоплательщиков, в первую очередь субъектов предпринимательской деятельности. В принятом 25 декабря 2017 года Налоговом кодексе учтена значительная часть предложений со стороны предпринимательства. Так, если принцип добросовестности субъекта правоотношений мог применяться только в гражданских правоотношениях, теперь данный принцип применим и к налоговым спорам.

Применение на практике принципа добросовестности существенно повлияет на результат предпринимательской деятельности, будет являться действенным механизмом защиты бизнеса.

В рамках реализации заключенного Меморандума, запланирован ряд крупных мероприятий по оказанию информационной, правовой поддержки бизнес-сообщества, созданию в Казахстане благоприятной среды для привлечения инвестиций. Целями дальнейшего развития определены повышение доверия к правосудию, и обеспечение верховенства права, через повышение справедливости правосудия, его ответственности и независимости, высокое качество судебных решений и компетентность судей. Приоритетами работы определены дальнейшая реализация Стратегии «Казахстан -2050», Плана нации 100 конкретных шагов, Программы модернизации общественного сознаний «Рухани жаңғыру».

Председатель судебной коллегии

по гражданским делам Актюбинского областного суда

Е.Канапиев