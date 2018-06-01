Аллеи Отцов появятся во всех районах Актюбинской области

Цель проекта - привлечь внимание общественности к вопросам отцовства и вклада отцов в воспитание подрастающего поколения.

Все районные центры Актюбинской области в скором времени украсят новые достопримечательности – аллеи Отцов, передает Zakon.kz.

Об этом аким области Бердыбек Сапарбаев сообщил в ходе III республиканского форума отцовства.

Цель проекта - привлечь внимание общественности к вопросам отцовства и вклада отцов в воспитание подрастающего поколения.

- Глава государства уделяет огромное внимание поддержке и улучшению благосостояния казахстанских семей. С этой целью принято множество государственных программ, законов, создана Национальная комиссия по семейно-демографической политике. Роль отца в воспитании детей сложно переоценить. В целях культивирования образцовых примеров отцовства во всех районах области планируем обустроить аллей Отцов, - сказал Бердыбек Сапарбаев.

Аким области также поблагодарил Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК за проведение в Актобе республиканского форума отцовства, ставшего поддержкой инициативы Актюбинской области об объявлении 2018 года - Годом ребенка «Бақытты бала».

В работе форума принимают участие руководство и члены Национальной комиссии, депутаты Парламента РК, руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, общественные деятели, представители неправительственных организаций, а также образцовые отцы – делегаты со всех регионов. До начала форума они ознакомились с выставкой работ детей по робототехнике, информационно-коммуникационным технологиям, прикладному искусству в Академии творчества.

Модератор форума, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен в своей приветственной речи отметила, что в Концепции семейной и гендерной политики РК до 2030 года, принятой Указом Президента, поставлены задачи повышения ответственности обоих родителей в воспитании детей и развития института отцовства.

- Сегодня вопрос о повышении роли отца в семейном воспитании, повышения внимания общества к вопросам укрепления роли отца в формировании у детей чувства патриотизма, привития тяги к знаниям в рамках «Рухани Жаңғыру» является приоритетом нашей работы - подчеркнула Л. Сулеймен.

Участники форума обсудили роль института отцовства в духовной модернизации общества, совмещение работы с ответственным воспитанием детей, методы отцовского воспитания, реалии и перспективы развития общественного движения отцов в Казахстане и другие актуальные темы.

По итогам республиканского форума принята резолюция об усилении совместной работы по развитию движения отцов, где значительную роль должно сыграть гражданское общество в лице ОО «Союз отцов». Ожидается, что одним из результатов форума станет открытие подразделений данного общественного объединения во всех регионах республики.

Кроме того, лучшим образцовым отцам были вручены благодарственные письма от имени Национальной комиссии.

Отметим, в этот же день в Актобе состоялись церемонии открытия республиканского детского парада, международного фестиваля-конкурса «Бақытты бала», что послужило достойным примером претворения в жизнь социально-значимых проектов, направленных на духовную модернизацию общества.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!