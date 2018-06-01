Мужчина, получивший удар током в Алматы, задел троллейбусные провода

Стали известны некоторые подробности инцидента с ударом человека током в Алматы.

Мужчина, получивший удар током, задел троллейбусные провода, передает Zakon.kz.

Как стало известно, в результате инцидента, произошедшего 1 июня на пересечении пр.Абая и ул. Манаса, пострадал работник ТОО "СМЭУ Алматы".

Мужчина красил светофорный столб и задел троллейбусную линию электропередач.

В "СМЭУ Алматы" пока не прокомментировали данное происшествие.

За последнее время это уже не первый подобный инцидент. В середине мая троих людей во время дождя на улице ударило током. В одном случае инцидент произошел на участке, который еще не был принят в эксплуатацию «Алматы Кала Жарык». Во втором случае до сих пор не установлена причина случившегося.

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