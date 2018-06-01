В МНЭ РК рассказали о запретах на съемку в магазинах

Продавцу запрещается ограничивать права потребителей в отношении применения фото-, видеосъемки.

В магазинах можно применять фото-, видеосъемку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

Как сообщили в Комитете, продавцу запрещается ограничивать права потребителей в отношении применения фото-, видеосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

"В последнее время, по данным Комитета, участились факты незаконных запретов на съемку в торговых центрах, рынках, магазинах и так далее. Имеются случаи агрессивного поведения охранников либо сотрудников магазинов. Они отбирали гаджеты, угрожали, оскорбляли, пытались удалить видео и фото", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что если в магазине вам запрещают применять фото-, видеосъемку, вы вправе ссылаться на пункт 12 статьи 24 Закона «О защите прав потребителей.

«Помните, что важным инструментом в защите прав потребителей помимо свидетельских показаний и документов, подтверждающих приобретение товаров или оплату за выполнение работ, оказания услуг, является право на фото- и видеофиксацию правонарушения. Также потребитель вправе ссылаться на фото-, видеофиксацию как на средство доказывания факта приобретения товара, в случае отсутствия у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара», - добавили в Комитете.





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