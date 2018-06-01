Аким ЮКО: В регионе успешно реализуется программа «Цифровой Казахстан»

Глава региона сообщил об автоматизации процессов постановки в очередь и зачисления детей в дошкольные организации.

Сегодня под председательством Главы государства Нурсултана Назарбаева состоялось расширенное заседание Политического совета партии «Нур Отан», сообщает Zakon.kz.

На совещании, прошедшем в режиме онлайн об итогах проделанной работы со стороны областного филиала партии в рамках принятых политических, экономических и программных документов и о ходе реализации в регионе государственной программы «Цифровой Казахстан» доложил аким области Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

Глава региона сообщил об автоматизации процессов постановки в очередь и зачисления детей в дошкольные организации, подчеркнув, что данное решение впервые реализовано в республике.

«На сегодняшний день уделяется большое внимание реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». В данном направлении в области систематически ведутся соответствующие работы. Цифровизация успешно реализуется в сфере образования. В частности, автоматизирован процесс приёма и зачисления детей в детские сады. В настоящее время по данному виду услуги поступило 98 172 заявлений, в результате 30 645 детей зачислены в детские сады путем принятия электронных заявлений. Данная система внедрена в 459 дошкольных организациях, показатель выполнен на 100%. В целом, в государственных школах общего среднего образования в целях обеспечения доступности, прозрачности и удобства автоматизированы процессы приема детей в 1 класс и отбора кадров. Данная система внедрена во всех школах города Шымкент. В настоящее время через эту систему принято 2 374 заявлений, проведено 1010 открытых конкурсов. В результате приняты на работу 654 кандидатов. Это в свою очередь позволило сократить на 80 процентов коррупционные риски, и на 92 процента снизить жалобы. Вместе с тем, в результате проведения открытой конкуренции повысилось качество педагогического состава», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, аким области доложил Главе государства о цифровизации в сфере здравоохранения. На сегодня в 69 поликлиниках области внедрена комплексная медицинская информационная система. Благодаря этому у населения появилась возможность получить в электронном виде такие услуги, как «вызов врача на дом», «запись на приём к врачу», «регистрация в медицинские организации».

В своем выступлении аким также сообщил о переводе в цифровой формат арты всех 15 районных центров, 181 сельских округов и 834 населенных пунктов, где каждый строительный объект приведен в соответствие с информационной системы «Адресный регистр».

На основе этой цифровой карты в настоящее время по городу Шымкент внедрены сети доставки чистой воды и автоматизирован процесс выдачи технических условий. Кроме того, цифровая карта включает в себя информацию об особо охраняемых природных участках, водоохранных полос, земельных участках сельскохозяйственного назначения.

Помимо этого, на расширенном заседании Политического совета партии «Нур Отан» аким области доложил Главе государства об открытии 26 IT-классов в рамках проекта партии «Нур Отан». На сегодняшний день, на базе Южно-Казахстанского государственного педагогического университета открылось 6 IT-классов. В целом, до 2020 года планируется открыть 106 таких IT-классов, которые на стопроцентно обеспечат материально-технической базой. Кроме того, до конца текущего года в регионе, в рамках реализации партийного проекта «Подготовка IT-специалистов» планируется открыть 2 ІТ-центра. В настоящее время в рамках данного проекта на базе Южно-Казахстанского государственного университета имени М.Ауэзова открылся ІТ-центр.

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