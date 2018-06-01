Жителей столицы приглашают принять участие в конкурсе «20 граней Астаны»

Акимат Астаны максимально открыт для всех предложений.

В канун 20-летия акимат города проводит мультижанровый конкурс «20 граней Астаны», у которого 25 направлений и более 100 призовых мест, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

20 лет – это особый рубеж для столицы, когда уже можно говорить о конкретных результатах, достижениях и перспективах. Астана, как развивающийся мегаполис, обрела особый ритм и темп жизни.

Акимат Астаны максимально открыт для всех предложений.

Может быть, вам давно хотелось презентовать свой туристический маршрут по любимым местам столицы, рассказать легенду о городе или публично поздравить свой город с днем рождения?

Предлагаем вам принять участие в масштабном фотопроекте по городу, снять фильм при поддержке профессионалов из киноиндустрии, написать картину, предоставить эскиз арт-объекта, стихотворение или рисунок. Отдельно проходит конкурс для журналистов и блогеров.

По итогам будет создан «банк идей» для города, в который каждый уже сегодня может внести любое предложение по благоустройству, проектам в сфере культуры и спорта, созданию современных общественных и культурных пространств и любое другое.

Отдельного внимания заслуживает увлекательный квест по сакральным объектам.

Прием работ до 25 июня.

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