Тренер фитнес-клуба похитил у жителей Костаная 6 миллионов тенге
Пятеро костанайцев обратились в полицию с заявлением о краже денег.
Фото : Хабар 241 июня 2018, 18:58
Тренер фитнес-клуба похитил у жителей Костаная 6 миллионов тенге. Полиция начала розыск подозреваемого, передает МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, пятеро костанайцев обратились в полицию с заявлением о краже денег.
«23-летний тренер фитнес-клуба «Спарта» обманывал людей и нанес им ущерб на 5,8 миллиона тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК «Мошенничество», - сказала пресс-секретарь ДВД Ирина Беженарь.
Установлено, что тренер просил некоторых посетителей фитнес-клуба помочь в получении кредита. За это он обещал достать годовой клубный абонемент. Затем он исчез, на телефонные звонки не отвечает.
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