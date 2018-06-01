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Тренер фитнес-клуба похитил у жителей Костаная 6 миллионов тенге

Пятеро костанайцев обратились в полицию с заявлением о краже денег.

Фото : Хабар 241 июня 2018, 18:58

Тренер фитнес-клуба похитил у жителей Костаная 6 миллионов тенге. Полиция начала розыск подозреваемого, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, пятеро костанайцев обратились в полицию с заявлением о краже денег.

«23-летний тренер фитнес-клуба «Спарта» обманывал людей и нанес им ущерб на 5,8 миллиона тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК «Мошенничество», - сказала пресс-секретарь ДВД Ирина Беженарь.

Установлено, что тренер просил некоторых посетителей фитнес-клуба помочь в получении кредита. За это он обещал достать годовой клубный абонемент. Затем он исчез, на телефонные звонки не отвечает.


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