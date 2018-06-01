Юлия Путинцева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос-2018»

За матч казахстанская теннисистка выиграла 39 очков и совершила 54 невынужденные ошибки.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвёртый круг Roland Garros-2018, сообщает Zakon.kz.

В третьем круге престижного турнира Путинцева в трех сетах победила китаянку Ван Цян со счётом 1:6, 7:5, 6:4. Матч продолжался два часа и 19 минут.

За матч казахстанская теннисистка выиграла 39 очков и совершила 54 невынужденные ошибки.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Большого Шлема» Путинцева поспорит с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) -Барбора Стрыцова (Чехия).

Напомним, что Юлия Путинцева в 2016 году дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.