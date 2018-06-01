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В Усть-Каменогорске жертвами пожара стали трое человек

Еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы.

Фото : скриншот1 июня 2018, 19:19

На пожаре за торговым домом «Альшемали» только что потушили разгоревшийся огонь в частном доме по улице Первомайской, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС, погибли трое мужчин, еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы медиками Центра медицины катастроф. Как стало известно, эти пятеро мужчин находились в доме и распивали спиртное.

«Площадь пожара ориентировочно составила 100 квадратных метров, локализация объявлена, это значит, что огонь контролируемый, его тушат, угрозы распространения на ближайшие постройки нет», - сообщила пресс-секретарь ДЧС ВКО Анастасия Скляр.

Что стало причиной пожара, выяснят специалисты.


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