В Усть-Каменогорске жертвами пожара стали трое человек

Еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы.

На пожаре за торговым домом «Альшемали» только что потушили разгоревшийся огонь в частном доме по улице Первомайской, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС, погибли трое мужчин, еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы медиками Центра медицины катастроф. Как стало известно, эти пятеро мужчин находились в доме и распивали спиртное.

«Площадь пожара ориентировочно составила 100 квадратных метров, локализация объявлена, это значит, что огонь контролируемый, его тушат, угрозы распространения на ближайшие постройки нет», - сообщила пресс-секретарь ДЧС ВКО Анастасия Скляр.

Что стало причиной пожара, выяснят специалисты.

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