В Усть-Каменогорске жертвами пожара стали трое человек
Еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы.
Фото : скриншот1 июня 2018, 19:19
На пожаре за торговым домом «Альшемали» только что потушили разгоревшийся огонь в частном доме по улице Первомайской, передает МИА «Казинформ».
Как сообщили в ДЧС, погибли трое мужчин, еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы медиками Центра медицины катастроф. Как стало известно, эти пятеро мужчин находились в доме и распивали спиртное.
«Площадь пожара ориентировочно составила 100 квадратных метров, локализация объявлена, это значит, что огонь контролируемый, его тушат, угрозы распространения на ближайшие постройки нет», - сообщила пресс-секретарь ДЧС ВКО Анастасия Скляр.
Что стало причиной пожара, выяснят специалисты.
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