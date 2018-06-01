31 мая опубликованы электронные шаблоны ФНО 220.00, 240.00, 510.00, 700.00, 910.00, 920.00

Уважаемый налогоплательщик (налоговый агент)!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан касательно представления налоговой отчетности в 2018 году в рамках Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года сообщает, что 31 мая 2018 года в Кабинете налогоплательщика, ИС «СОНО НП» дополнительно опубликованы электронные шаблоны следующих новых форм налоговой отчетности:

220.00, 240.00, 510.00, 700.00, 910.00, 920.00.