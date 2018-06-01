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31 мая произведено обновление клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков до версии 4.0.9

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что 31 мая 2018 года произведено обновление клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков до версии 4.0.9.

• Клиентское приложение СОНО для налогоплательщиков (скачать).

• Системные библиотеки, необходимые для работы клиентского приложения (скачать);

• Памятка по установке и настройке клиентского приложения (скачать).

• Руководство пользователя по работе в клиентском приложении (скачать).

Данное обновление включает в себя следующие изменения и дополнения:

• Модификация ФНО 220.00, 240.00, 510.00, 700.00, 910.00, 920.00.


1 июня 2018, 19:13
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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