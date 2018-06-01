Опубликовано видео из Иркутска, где при взрыве в ТЦ пострадали дети
Минимум 10 детей получили ожоги в результате возгорания и последующего взрыва неизвестной спиртосодержащей жидкости в ТЦ в Иркутске.
Фото : скриншот1 июня 2018, 19:38
В Сети появилось видео взрыва в торговом центре в Иркутске, сообщает Московский Комсомолец.
Минимум 10 детей получили ожоги в результате возгорания и последующего взрыва неизвестной спиртосодержащей жидкости в ТЦ "Комсомол" в Иркутске.
Инцидент произошел в детской комнате отдыха на третьем этаже во время показа научных экспериментов. На месте происшествия работало восемь бригад скорой помощи и две бригады Иркутского областного центра медицины катастроф.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4921351-ed0b612484d92f024333fbdb92daac41
Сейчас читают
Читайте также