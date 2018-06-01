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Опубликовано видео из Иркутска, где при взрыве в ТЦ пострадали дети

Минимум 10 детей получили ожоги в результате возгорания и последующего взрыва неизвестной спиртосодержащей жидкости в ТЦ в Иркутске.

Фото : скриншот1 июня 2018, 19:38

В Сети появилось видео взрыва в торговом центре в Иркутске, сообщает Московский Комсомолец.

Минимум 10 детей получили ожоги в результате возгорания и последующего взрыва неизвестной спиртосодержащей жидкости в ТЦ "Комсомол" в Иркутске.

Инцидент произошел в детской комнате отдыха на третьем этаже во время показа научных экспериментов. На месте происшествия работало восемь бригад скорой помощи и две бригады Иркутского областного центра медицины катастроф.


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