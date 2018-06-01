В ВКО до конца года откроют 277 IT-классов

Проект направлен на углубленное факультативное изучение программирования и робототехники.

До конца 2018 года в Восточном Казахстане откроют 277 IT-классов. Об этом сегодня заявил глава региона Даниал Ахметов во время чествования одаренных детей области, передает Zakon.kz.

В праздник – Всемирного дня защиты детей Даниал Ахметов встретился с маленькими одаренными детьми региона. В рамках республиканской акции «Нұр Отан – детям!» в областном филиале накрыли «сладкий» стол для особых гостей, где в неформальной обстановке стороны провели увлекательную беседу. На «простом языке» аким области рассказал детям о планах развития Восточного Казахстана и республики в целом. Особо остановился на Четвертой промышленной революции. Оказалось, что и дети не далеки от этой темы. К примеру, 8-летний Антон Слугин несмотря на свой маленький возраст, много что знает об информационных технологиях. Победитель областных интеллектуальных конкурсов спрограммировал робот модели Lego Mindstorms, которую продемонстрировал акиму.

– Мы хорошо понимаем, для того чтобы конкурировать со всем миром должны учить детей программированию с маленьких лет. Это будущее, о котором говорит наш Президент. В сентябре этого года впервые во всех школах Восточного Казахстана будут открыты кабинеты робототехники и это только начало, - сказал Даниал Ахметов в интервью журналистам.

Отметим, сегодня на заседании политического бюро партии «Нұр Отан» была поставлена задача, открыть 1000 бесплатных IT-классов по стране. Проект направлен на углубленное факультативное изучение программирования и робототехники. Высокий спрос на рынке труда будет и на квалифицированные IT-специалисты.

- Восточный Казахстан, данную задачу в течение этого года уже решит. 277 IT-классов из 1000 будут у нас в ВКО. Также кабинеты робототехники интегрируем с компьютерными классами. У нас есть IT-центр, сделаем достойную программу. Стоит отметить, в ближайшее время, в ВКО пройдет форум программистов, куда пригласим не только взрослое поколение, но и детей. Хочу, чтобы это был некий синтез тех мальчиков и девочек, которых мы видели и программистов, - отметил глава региона.

В честь праздника Даниал Ахметов вручил всем 26 детям сертификат на покупку велосипеда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!