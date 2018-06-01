Казахстан и Узбекистан намерены ускорить процесс демаркации государственной границы
В Ташкенте завершились пятидневные переговоры правительственных делегаций Казахстана и Узбекистана.
Фото : Устинка Live1 июня 2018, 20:18
Казахстан и Узбекистан намерены ускорить процесс демаркации государственной границы, пишет Sputnik Казахстан.
Это было подчеркнуто во время пятидневных переговоров правительственных делегаций стран в Ташкенте, которые завершились в пятницу.
"Стороны рассмотрели итоги проведенных полевых обследований на отдельных участках госграницы. По результатам переговоров, идущих с 2003 года, был подписан протокол, в котором стороны подчеркнули важность ускорения завершения демаркации и окончательного правового оформления узбекско-казахстанской границы", — указано на сайте министерства иностранных дел Узбекистана.
В ведомстве отметили, что встреча прошла по традиции в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
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