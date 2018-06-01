43 тысячи актюбинцев участвовали в республиканском детском параде

После торжественной части, шествие двинулось с главной площади областного центра.

В Актюбинской области проходят масштабные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей, передает Zakon.kz.

20 мая в регионе стартовала общеказахстанская акция «Нұрлы болашақ», которая призвана объединить усилия государственных структур, общественных, неправительственных организаций, бизнес-кругов в вопросах реализации государственной политики в интересах детей, а также привлечь внимание общественности к вопросам защиты их прав. В целях поддержки и развития детского и молодежного исполнительского творчества как фактора духовно-нравственного, эстетического, патриотического воспитания в условиях реализации общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» в области прошел парад детских и молодежных музыкальных оркестров, и ансамблей, посвященный Международному дню защиты детей.

Аким области Бердыбек Сапарбаев поздравил участников парада с праздником.

- Со дня обретения независимости Глава государства Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание воспитанию и образованию подрастающего поколения. За 27 лет Казахстан заложил прочную основу для того, чтобы создать для вас все условия. 2018 год в Актюбинской области был объявлен Годом счастливого детства. Акция «Бақытты бала», которая стартовала в регионе, призвана решить все проблемы детей и способствует их всестороннему развитию. С начала года проведено почти 600 мероприятий, строятся социальные, спортивные, культурные объекты. Акция будет продолжена и позволит решить актуальные проблемы детства. Самое главное, должны быть единство и стабильность, нам необходимо воспитать достойное подрастающее поколение, которое внесет весомый вклад в развитие родной страны, - отметил Бердыбек Сапарбаев, обращаясь к участникам парада.

Аким области подчеркнул, что в регионе принимаются эффективные меры для организации отдыха на время летних каникул. Особое внимание при этом будет уделено детям с ограниченными возможностями.

В подтверждение этого глава региона вручил детям из малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями, победителям и призерам республиканских и международных олимпиад, соревнований и конкурсов путевки в образовательно-оздоровительные лагеря и на экскурсии.

Так, пятеро смогут ознакомиться с достопримечательностями Татарстана, 100 актюбинских ребят - с сакральными местами Узбекистана, 120 - по хорошей традиции смогут побывать в круглогодичном лагере Оренбургской области «Солнечная страна», а еще 400 – в лагерях Восточно-Казахстанской области.

На этом сюрпризы не закончились. Выпускник Уилской средней школы, победитель Международного детского телевизионного фестиваля Burabai Summer Fest Акниет Боранбай улы получил грант музыкального колледжа им. Ахмета Жубанова. В рамках акции «Бақытты бала» удалось исполнить давнюю мечту инвалида 2 группы Инжифии Каликовой. Выпускница школы мечтала обучаться в по специальности «Иностранный язык» в АРГУ им. К. Жубанова. Сегодня ей был вручен грант.

После торжественной части, шествие двинулось с главной площади областного центра.

Отметим, что в Актобе к параду присоединились 7 тысяч человек. В их числе дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, отличники учебы, студенты, педагоги. По центральной улице областного центра прошли отряды барабанщиков, духовые оркестры и ансамбли, мажоретки, черлидеры, хоровые и танцевальные коллективы. Интересный репертуар, разнообразие музыкальных инструментов, яркие костюмы – все это сделало праздник детства ярким и незабываемым. В общей сложности, в шествиях, которые также были организованы во всех районных центрах, участвовали 43 тысячи человек.

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