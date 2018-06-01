Праздник детства красочно отметил Восточный Казахстан

Праздничный день начался с Республиканского парада детских и молодежных оркестров и ансамблей.

Несмотря на суматоху будничных дней, ярко и красочно прошел праздник детства на всех площадях, в парках, театрах в Восточном Казахстане, передает Zakon.kz.

Праздничный день начался с самого массового мероприятия - Республиканского парада детских и молодежных оркестров и ансамблей.

Под эгидой «Рухани жаңғыру» по инициативе Министерства образования и науки РК парад проходит ежегодно и одновременно по всей республике. Это уникальное событие в культурной жизни страны. На центральной площади в Усть-Каменогорске в шествии приняли участие 5 тысяч человек: отряды барабанщиков, духовые оркестры и ансамбли, мажоретки, черлидеры, хоровые и танцевальные коллективы. Для каждого участвующего, парад - это грандиозный шанс показать свои достижения. Разнообразный репертуар, захватывающие аранжировки произведений, яркая униформа - всё это сделало праздник детства одним из самых запоминающихся зрелищ.

В другой части города, в районе Амфитеатра, сотни горожан побывали на полюбившимся фестивале красок «Color Fest-2018». Наполненный всеми цветами радуги, праздник красок ознаменует начало долгожданного лета. Соскучившаяся по яркому празднику молодежь, заполнила Амфитеатр своим смехом и весельем.

В Левобережном парке города Усть-Каменогорска стартовал детский фестиваль «Жеті керемет» - «Семь чудес». Организаторы чудесного праздника провели для ребят спортивные эстафеты и конкурсы, за которые дети смогли получить жетоны, и обменять их на игрушки. Также детей и их родителей ожидали квест, театральное представление, флэшмоб и шоу с искусственным снегом. Зарядившись позитивом, ребята еще очень долго будут вспоминать свои приключения в Левобережном комплексе.

День защиты детей запомнится прошедшими во всех парках городов и районов области праздничными концертами «Нұрлы болашақ», «Әнші балапан», «Ярмарка чудес», «Радуга талантов» и массовыми спортивными состязаниями.

- Сегодня мы должны сказать спасибо родителям, учителям, которые передают детям мудрость и опыт. Воспитывают настоящих патриотов нашей страны. Верю, что наши ребята будут учиться отлично, постигать знания. Для этого в нашей области обеспечены все условия. Желаю вам прекрасного детства, хорошего лета, - поздравила заместитель акима области Асем Нусупова.

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