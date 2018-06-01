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Ко Дню защиты детей опубликовано видео казахстанских детей, которые удивили весь мир

В видео попали Данэлия Тулешова, Исаак Мустопуло, Антон Моргунов и другие.

Фото : скриншот1 июня 2018, 20:58

В Сети появилось подборка казахстанских детей, которые сумели удивить весь мир, сообщает Zakon.kz.

Автором ролика стал сайт Novacity.kz.

В видео попали: молодая певица Данэлия Тулешова, юный ученый из Тараза Исаак Мустопуло, который встретился со Стивеном Хокингом, школьницы, создавшие приложение Qam Care, 20 детей-героев, Антон Моргунов, который поступил сразу в пять лучших вузов США, Динмухаммед Тулендинов - чемпион мира по шахматам в категории до 7 лет и другие.


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