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Мужчина создал собаку-чудовище и стал знаменит

Вместо питомца на снимке получилось какое-то невиданное существо без туловища.

Фото : twitter1 июня 2018, 21:28

Пользователь под ником @bulletsmikey попытался запечатлеть собаку Реджи на панорамной фотографии, однако его замысел не удался. О неудаче мужчина рассказал на своей странице в Twitter.

«Мне жаль, что я попытался сделать милую панораму моей собаки», — написал @bulletsmikey под изображениями.

Вместо питомца на снимке получилось какое-то невиданное существо без туловища.

Забавные фотографии моментально получили вирусную популярность: всего за несколько дней постом поделились более 80 тысяч человек, еще 240 тысяч пользователей поставили лайки.

Юзеры сразу же принялись делать из Реджи новый мем. Для этого они использовали фотошоп и находили похожие снимки с другими животными.


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