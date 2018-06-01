Мужчина создал собаку-чудовище и стал знаменит

Вместо питомца на снимке получилось какое-то невиданное существо без туловища.

Пользователь под ником @bulletsmikey попытался запечатлеть собаку Реджи на панорамной фотографии, однако его замысел не удался. О неудаче мужчина рассказал на своей странице в Twitter.

«Мне жаль, что я попытался сделать милую панораму моей собаки», — написал @bulletsmikey под изображениями.

I regret trying to take a cute panorama of my dog pic.twitter.com/Sz2dW35XnQ — book shelf (@bulletsmikey) 29 мая 2018 г.

Вместо питомца на снимке получилось какое-то невиданное существо без туловища.

Забавные фотографии моментально получили вирусную популярность: всего за несколько дней постом поделились более 80 тысяч человек, еще 240 тысяч пользователей поставили лайки.

Юзеры сразу же принялись делать из Реджи новый мем. Для этого они использовали фотошоп и находили похожие снимки с другими животными.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!