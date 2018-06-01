В Костанайской областииз детского сада исчез ребенок

Воспитатель объяснила, что сын пропал по дороге из музыкальной школы в детский сад.

В Костанайской области в селе Карасу из детского сада пропал ребенок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

Как рассказала мать ребенка, 29 мая её сын ушёл из детского сада сам. Об этом ей сообщила воспитатель.

По словам Галины, 29 мая ей на работу позвонила воспитатель из детского сада и спросила, куда мог уйти сын.

«Она мне сказала, что сына нет в группе. Когда я услышала это, бросила трубку и побежала его искать, позвонила мужу. Вы не представляете, что я чувствовала в тот момент. Я взяла у коллеги велосипед, а муж на машине и поехали искать. Его нигде не было. Через некоторое время муж звонит и говорит, что сын подошел к нашему дому», — сообщила Галина Незнамова.

Ребенок пропал по дороге из музыкальной школы в детский сад. Здания находятся рядом. Однако, когда родители изучили видео с камер наблюдения, всё прояснилось.

«Это было до обеда. Наш сын спокойно оделся в раздевалке и вышел из группы на втором этаже, а потом и из здания детского сада. Как потом говорили дети из группы, исчезновение нашего сына воспитатель не заметила. О том, что ребёнок ушёл, ей сообщили дети. Потом она начала его искать. Сам сын говорит, что апай злая, кричит. Перед нами за инцидент даже никто не извинился. Был открыт детский сад, ворота», — говорит Галина Незнамова.

Родители мальчика обратились в районный отдел образования.

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