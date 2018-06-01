В Мангистау мужчина упал с пятого этажа

Состояние тяжелое, ему сделана операция.

В Мангистауской области рабочий упал с пятого этажа, передает МИА «Казинформ».

Упавший с пятого этажа рабочий ТОО «DSL Caspian» был сразу доставлен в областную больницу. Происшествие случилось в производственной зоне компании «Ерсай» в селе Курык Каракиянского района.

Как сообщила пресс-служба ДВД региона, по данному факту начато досудебное расследование по статье 156 часть 1 Уголовного кодекса РК (нарушение правил охраны труда). Происшествие случилось 27 мая. Пострадавший находится на лечении в областной больнице.

Состояние тяжелое, ему сделана операция.





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