В Мангистау мужчина упал с пятого этажа
Состояние тяжелое, ему сделана операция.
Фото : inform.kz1 июня 2018, 21:47
В Мангистауской области рабочий упал с пятого этажа, передает МИА «Казинформ».
Упавший с пятого этажа рабочий ТОО «DSL Caspian» был сразу доставлен в областную больницу. Происшествие случилось в производственной зоне компании «Ерсай» в селе Курык Каракиянского района.
Как сообщила пресс-служба ДВД региона, по данному факту начато досудебное расследование по статье 156 часть 1 Уголовного кодекса РК (нарушение правил охраны труда). Происшествие случилось 27 мая. Пострадавший находится на лечении в областной больнице.
Состояние тяжелое, ему сделана операция.
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