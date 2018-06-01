Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Мангистау мужчина упал с пятого этажа

Состояние тяжелое, ему сделана операция.

Фото : inform.kz1 июня 2018, 21:47

В Мангистауской области рабочий упал с пятого этажа, передает МИА «Казинформ».

Упавший с пятого этажа рабочий ТОО «DSL Caspian» был сразу доставлен в областную больницу. Происшествие случилось в производственной зоне компании «Ерсай» в селе Курык Каракиянского района.

Как сообщила пресс-служба ДВД региона, по данному факту начато досудебное расследование по статье 156 часть 1 Уголовного кодекса РК (нарушение правил охраны труда). Происшествие случилось 27 мая. Пострадавший находится на лечении в областной больнице.

Состояние тяжелое, ему сделана операция.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты