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Акимы ЮКО и Шымкента выступили с обращением к шымкентцам

Шымкент станет таким городом, потому что здесь живут открытые, доброжелательные, а главное, трудолюбивые люди.

Фото : zakon.kz1 июня 2018, 21:52

Акимы ЮКО и Шымкента выступили с обращением к шымкентцам, сообщает Zakon.kz.

"Дорогие горожане! Город Шымкент стал третьим мегаполисом в Казахстане. Поздравляем вас с этим знаменательным событием! В своем недавнем выступлении Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, что Казахстан начал реализацию стратегии развития агломерации. Если у нас раньше был только один город с миллионным населением - Алматы, то теперь три мегаполиса – Алматы, Астана и Шымкент. Город-миллионник - это всегда новые идеи, проекты, перспективы, большие инвестиции, что придает новый импульс развитию города. Шымкент шел к этому на протяжении веков. Уверены, новые возможности для развития города приведут к позитивным изменениям в жизни каждого горожанина. В то же время это и большая ответственность для всех нас.

Выступая на юбилейном Форуме международной стипендии «Болашак» в Астане, Глава государства подчеркнул, что будущее за городами-миллионниками, такие города должны стать удобными, безопасными, с модернизированными системами ЖКХ и высокой культурой.

Шымкент станет таким городом, потому что здесь живут открытые, доброжелательные, а главное, трудолюбивые люди. И мы верим, что вместе мы сможем сделать Шымкент городом, которым видит наш Президент – умным, зеленым и безопасным. Городом, в котором новые идеи легко комбинируются с традициями, где уважают историю, но в то же время стремятся к высоким технологиям.

Поздравляем всех шымкентцев с этим историческим моментом и желаем всем процветания и благополучия!", - говорилось в поздравлении.


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