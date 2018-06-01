Акимы ЮКО и Шымкента выступили с обращением к шымкентцам, сообщает Zakon.kz.

Выступая на юбилейном Форуме международной стипендии «Болашак» в Астане, Глава государства подчеркнул, что будущее за городами-миллионниками, такие города должны стать удобными, безопасными, с модернизированными системами ЖКХ и высокой культурой.

Шымкент станет таким городом, потому что здесь живут открытые, доброжелательные, а главное, трудолюбивые люди. И мы верим, что вместе мы сможем сделать Шымкент городом, которым видит наш Президент – умным, зеленым и безопасным. Городом, в котором новые идеи легко комбинируются с традициями, где уважают историю, но в то же время стремятся к высоким технологиям.

Поздравляем всех шымкентцев с этим историческим моментом и желаем всем процветания и благополучия!", - говорилось в поздравлении.