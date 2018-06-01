Цены на вакцину от менингита резко выросли в нескольких регионах Казахстана

В Павлодаре сейчас вакцины в государственных поликлиниках нет и закупать ее не планируют.

В этом году за 5 месяцев зафиксировано 62 случая заболевания менингитом, из них 8 с летальным исходом. В итоге спрос на вакцину резко возрос. И цена, которая и без того высокая, возрастает еще больше, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

- Для тех, кто отправляется в хадж, она стоила 22 тысячи тенге. Сейчас мы будем вопрос по направлению в государственные поликлиники, там будет стоимость меньше. На 3-4 тысячи тенге будет дешевле, чем в частных, - сказал главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

Высокая цена стала большой проблемой для некоторых областей. В Павлодаре сейчас вакцины в государственных поликлиниках нет и закупать ее не планируют. Спасительных ампул нет также в Кокшетау, Кызылорде, Шымкенте и Усть-Каменогорске. В Караганде лекарство есть, практически весь май ампула стоила 25 тысяч тенге, сейчас ее цена возросла до 26 тысяч. На следующей неделе ожидается новый завоз вакцины и, возможно, снижение стоимости. В Астане и Алматы вакцинируют только в нескольких частных клиниках.

Вакцина дает иммунитет на 5 лет. Но вырабатывается он только на третьей неделе после прививки. Именно поэтому врачи рекомендуют делать ее заранее, а не ждать пика заболевания. Чтобы сейчас сократить распространение вируса Министр здравоохранения обратился к акимам с просьбой отложить открытие детских лагерей до второй половины июня. А также попросил Духовное управление мусульман Казахстана поговорить со студентами о прерывании оразы, чтобы не ослаблять их иммунитет в разгар заболевания.

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