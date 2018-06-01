Дело о смерти казахстанской студентки Томирис Байсафы отнесли к разряду особо важных

На сегодня назначены три экспертизы по делу.

Имангали Тасмагамбетов настоял на тщательном расследовании гибели Томирис Байсафы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

18 мая посол Казахстана встретился с руководством российского Следственного комитета. И подчеркнул, что расследование должно быть объективным. На сегодня назначены три экспертизы по делу. Анализируется видео с камер наружного наблюдения и переписка Томирис. Трагедия произошла чуть больше месяца назад. Студентка МГИМО выпала из окна аудитории на 4 этаже. Спустя три недели она скончалась в больнице.

- Руководитель Главного следственного управления, это Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, со своей стороны, полностью поддержал позицию нашей казахстанской стороны и дал конкретные поручения следствию. Это в первую очередь расширить объем доказательной базы, допросить студентов и преподавателей вузов, а также имеющих отношение к делу с выездом следователей на место, провести подробный анализ с видеокамер наружного наблюдения, находящихся в непосредственной близости от места происшествия и соотнести полученные доказательства с уже имеющимися в деле,- прокомментировала пресс-секретарь посольства РК в РФ Жанар Колбачаева.

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