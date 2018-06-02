Бой Каната Ислама будет рассчитан на десять раундов

Казахстанский боксер Канат Ислам (25-0, 20 КО) вернется на ринг 23 июня, сообщает Sports.kz.

По информации авторитетного сайта BoxRec.com, он выступит в развлекательном комплексе Belasco Theatre в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Его соперник пока неизвестен, однако сообщается, что бой будет рассчитан на десять раундов. В США этот вечер бокса будет транслироваться телеканалом ESPN2, а организован он промоутерской компанией Golden Boy Promotions. Также пока неясно, кто будет хедлайнерами этого шоу: на данный момент главным боем значится Вирджил Ортис (9-0, 9 КО) — Хуан Карлос Сальгадо (27-8-1, 16 КО).

Напомним, свой последний бой Ислам провел 9 сентября 2017 года в Астане. В девятом раунде он победил техническим нокаутом канадского боксера Брэндона Кука (20-1, 13 КО).





