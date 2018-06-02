Житель Уральска проверил, есть ли недолив бензина на автозаправках

Для своего эксперимента автор видео приобрел на 11 АЗС города по 5 литров бензина марки АИ-92.

Житель Уральска проехался по АЗС города и проверил, сколько литров бензина фактически они отпускают при заправке автомобиля, пишет Zakon.kz со ссылкой на Уральскую неделю.

Видео этого эксперимента опубликовано на канале «Высота 51» в YouTube.

Для своего эксперимента автор видео приобрел на 11 АЗС города по 5 литров бензина марки АИ-92. По словам автора, он решил проверить, во всех ли случаях на АЗС наливают заявленное количество топлива.

Автор видео взвешивал массу бензина, определял фактическую плотность каждого образца, и с помощью формул — фактическое количество литров топлива в каждом случае. В результате этого обзора только в одном из 11 случаев ему отпустили полных 5 литров бензина. Во всех остальных реальное количество приобретенного горючего оказалось ниже заявленных пяти.

Автор видео подчеркивает, что результат эксперимента нельзя назвать точным, так как он был проведен в условиях, которые допускают множество погрешностей.

Редакция «Уральской недели» готова предоставить возможность выразить свою позицию владельцам АЗС, если у них возникнет такая необходимость, после просмотра данного видео.

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