Учитель поделился снимками школьников с педофилами и попался

Полиция не нашла в действиях Биркетта нарушения уголовного кодекса.

Школьный учитель из Великобритании Стивен Биркетт (Steven Birkett) был пожизненно отстранен от профессиональной деятельности за загрузку фотографий детей на педофильский сайт. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

43-летний Биркетт признался, что выкладывал в сеть снимки учеников в школьной форме без разрешения родителей или администрации учебного заведения. Комиссия доказала не менее двух эпизодов публикации: фото были взяты со страниц детей в социальной сети Facebook.

Для связи с сайтом Биркетт использовал подставной аккаунт, зарегистрированный на имя одного из учащихся. Фотографии не имели никакой сексуальной коннотации, однако учитель знал о том, что портал используется педофилами. Расследование показало, что на интернет-площадке содержатся разделы «милые», «симпатичные восьмилетние», «трех-четырехлетние» и так далее.

Полиция не нашла в действиях Биркетта нарушения уголовного кодекса, однако дисциплинарная комиссия рекомендовала навсегда отстранить его от преподавательской практики. Виновный никак не объяснил свое поведение, но признал его возможное влияние на детей, что дает ему возможность позднее оспорить запрет.

Биркетт работал школьным учителем истории в Оксфоршире в течение десяти лет. Расследование его деятельности в сети началось после доноса одного из коллег.

Источник: Lenta.ru

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