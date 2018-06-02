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В Уральске расследуют гибель мужчины и ребенка в септике

Скончались пятилетний мальчик и 29-летний мужчина.

Фото : inform.kz2 июня 2018, 06:49

В Уральске ведется расследование по факту гибели ребенка и мужчины в септике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба ДВД Западно-Казахстанской области, трагическое происшествие случилось на 36-м участке дачного товарищества «Любитель природы» в селе Дерколь. Проживающий в этом дачном товариществе 5-летний мальчик случайно упал в выкопанную яму и утонул. Пытаясь спасти ребенка, погиб 29-летний житель Зеленовского района ЗКО.

Управлением внутренних дел города Уральска ведется расследование. Как сообщила главный спасатель оперативно-спасательного отряда областного департамента по ЧС Аягоз Кожанбаева, звонок поступил в 14:38 часов, когда ребенок упал в канализационный колодец. Когда на место происшествия прибыла оперативная группа из 4 спасателей, выяснилось, что и мужчина, пытавшийся спасти ребенка, надышался зловонных газов, потерял сознание и умер. Когда спасатели с помощью специальных приборов спустились в канализационный колодец, они нашли тело мужчины, а затем тело ребенка.


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