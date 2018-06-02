"Напугали сладкого". Путин дважды прервал свою речь из-за плача младенца

Путин вручил ордена "Родительская слава" многодетным родителям из восьми регионов страны.

Президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии вручения орденов многодетным семьям в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца дважды прерывал свою речь из-за плача младенца, пишет Лайф.

— К маме надо. Правильно, сейчас успокоится. Конечно (успокоится. — Прим. ред.), — прервался Путин уже на второй минуте выступления, когда за одним из столов разрыдался грудничок.

Но ребёнок не думал утихать, и потому ещё через минуту президент вновь приостановил выступление за трибуной.

— Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится, — покачал президент сочувственно головой.

1 июня президент России Владимир Путин вручил ордена "Родительская слава" многодетным родителям из восьми регионов страны. Во всех приглашённых семьях воспитывается от семи до четырнадцати детей. Во время выступления глава государства раскрыл секрет воспитания детей.

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