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Развод по мессенджеру: в Китае продолжают улучшать сервисы WeChat

Мессенджер получил огромную популярность в стране благодаря широкому спектру возможностей.

Фото : из открытых источников2 июня 2018, 07:11

В южнокитайской провинции Гуандун чиновники приступили к тестированию возможности оформления развода посредством популярного у китайцев веб-сервиса. Представители власти считают подобное новшество революционным и суперсовременным. Пока только одна провинция получала такую возможность.

Для оформления заявления через мобильное приложение нужно будет заполнить специальные графы в разделе о личной информации, после этого указать информацию о человеке, с которым планируют оформить развод.

Может сложиться впечатление, что к браку в Китае относятся недостаточно серьезно, но это не так. Чтобы получить окончательное подтверждение расторжения брака, придется пройти собеседование у специалиста по делам семьи, с которым можно договориться о встрече с помощью WeChat.

Возможность расстаться в электронном виде смогут все китайские пары уже в следующем году. Планируется ее распространение на территории России, Европы и США.

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