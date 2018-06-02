Алматинец мог погибнуть из-за ошибки на автосервисе
Мужчина подает в суд.
Житель Алматы Ерлан подает в суд на автосервис, где ему установили газобаллонное оборудование, сообщает InAlmaty.
Ерлан уверен, что из-за халатности автосервиса, которое устанавливало газобаллонное оборудование в его автомобиль, он едва не взорвался.
«В прошлом году я установил газовое оборудование на машину. После этого, буквально через несколько дней, я вернулся к ним, потому что газ стал вытекать. Сначала под капотом, потом в местах соединения оборудования. И так я ездил к ним раз 7-8 точно», - рассказывает Ерлан.
Каждый раз, когда мужчина приезжал, ему что-то пытались исправить и отправляли обратно. В конце концов Ерлану надоело ездить постоянно и избавляться от неисправностей. В последний раз от автомобиля у него отвалился баллон с газом.
«Я заказал и сделал экспертизу. После проведения экспертизы специалисты были в шоке. Потому что ни одни шуруп не был закручен по стандартам и ездить на машине нельзя. Я подвергал опасности не только себя, но и семью. А если бы я стоял в пробке?» - взволнованно рассказывает мужчина.
На сегодня из-за неправильной установки оборудования в машине сломался и двигатель.
«Теперь я хочу предъявить результаты экспертизы конторе, где я устанавливал газобаллонное оборудование, чтобы добиться справедливости, а также компенсации на ремонт машины», - добавил Ерлан.
В учреждении «Независимая экспертиза», где проводилась проверка, комментарий до суда давать отказались.
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