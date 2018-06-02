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iPhone 9 показали на рендерах и видео

Странные манипуляции Apple с цифрами озадачили поклонников. Сначала они представили iPhone X с двумя камерами, теперь же на очереди iPhone 9.

Фото : из открытых источников2 июня 2018, 07:38

Революционный iPhone 9 показали на рендерах и видео. Предполагается выпуск двух моделей: диагональ одной составит 5,85 дюймов, а у второй будет 6,45-дюймовый экран. Обе модели станут обладателями безрамочного дизайна, а распознавать своего владельца будут с помощью функции Face ID.

Девайсы анонсируют в сентябре, когда пройдет традиционное мероприятие, посвященное новому поколению iPhone.

На рендерах также показана «недорогая» версия iPhone с 6,1-дюймовым экраном, который, по прогнозам, и станет iPhone 9 и выйдет в 2018 году.

Телефон показан с безрамочным дизайном в стиле iPhone Х и с одинарной основной камерой, которая и станет основным отличием от iPhone Х. Также iPhone 9 по своим габаритам будет больше и менее компактным в сравнении с «десяткой».

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