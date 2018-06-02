Петросян обнародовал обращение болезненно худой Степаненко
Артистка объяснила, как ей удалось сенсационно сбросить вес.
Евгений Петросян выложил видео, на котором запечатлена его супруга Елена Степаненко. Юмористка объяснила, как умудрилась похудеть на 46 килограммов, и заявила, что никаких специальных препаратов не пила.
На видео, которое Евгений Петросян обнародовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Елена Степаненко, которую сложно узнать из-за резкого похудения, обращается ко всем, кто пользуется интернетом.
"У Елены Степаненко, к моему сожалению, нет своего аккаунта в Instagram. Поэтому она попросила меня опубликовать ее видеоответ всем тем, кто интересуется ее преображением. Желаю всем удачи!" – подписал видео Петросян.
Юмористка, которую сняли в кафе, облаченная в белую с синими цветами одежду, обратилась ко всем своим поклонникам. "Дорогие мои женщины, хочу к вам обратиться с посланием. Поскольку у меня нет ни Instagram, ни Facebook, я не захожу в интернет, мне сказали, что в интернете очень много рекламируют разных средств, на которых я якобы похудела: таблетки, капсулы, чаи. Это неправда! Я ничего этого не покупала и ни на чем не худела", – опровергла информацию Степаненко.
Артистка объяснила, как ей удалось сенсационно сбросить вес. "Нужно так: шесть раз в день есть то, что помещается в ладошку. Вот видите, что у меня, – салат. И, пожалуйста, лимонад. Вот и все... И два литра воды! Больше ничего", – рассказала юмористка.
Однако не только благодаря питанию она сумела избавиться от лишних килограммов. "Еще хорошее настроение. Любить друг друга и желать всем счастливого вечера, дня и утра", – завершила свое обращение Елена Степаненко.
Поклонники пришли в восторг и рассыпались в комплиментах. Однако худоба артистки многим показалась болезненной – ей пожелали крепкого здоровья. "Елена Степановна ! удачи Вам во всем. А самое главное здоровья ????????????????????❤", "Здоровья вам и счастья", "Здоровье вам ????", "Всего самого лучшего и доброго вашей семье!!! А полнее Елене шло больше)))", "Она конечно хороша, но пухленькая была лучше (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались фанаты.
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