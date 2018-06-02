Судебная защита бизнеса в сфере государственных закупок

Ни для кого не секрет, что спрос порождает предложение, а спрос субъектов организаций государственного сектора на удовлетворение своих потребностей влияет на общую картину предпринимательства в стране. В настоящее время, одним из действенных механизмов взаимодействия Государства и субъектов бизнеса является сфера государственных закупок, правовая база которых регламентирована Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и Приказом Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Пунктом 1 статьи 26 Конституции Республики Казахстан закреплено право каждого на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности. Тем самым, государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности и обеспечивает защиту прав субъектов бизнеса. Учитывая, что предпринимательство - неотъемлемая часть любой успешной экономики, защита бизнеса является одним из приоритетных направлений развития нашего государства.

Законодательство о государственных закупках утверждает такие принципы, как предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных законом; добросовестную конкуренцию среди потенциальных поставщиков.

Сам порядок проведения государственных закупок регламентирован законом и Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными Приказом министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), и заказчики (организаторы) конкурса, дабы не нарушать основных принципов проведения государственных закупок, должны четко выполнять данные требования законодательства, обеспечивая равные возможности для всех предпринимателей.

Чаще всего из отношений по государственным закупкам возникают споры: о признании поставщиков (потенциальных поставщиков) товаров, работ и услуг недобросовестными участниками государственных закупок; об оспаривании решений организатора закупок, принятых в ходе процедуры выбора поставщика (о признании недействительными протоколов о допуске к участию в закупках, об итогах закупок); о признании недействительными договоров о государственных закупках; об изменении, расторжении договоров о государственных закупках; о взыскании задолженности, неустойки по договорам о государственных закупках и др.

Потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика. В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона) срок заключения договора о государственных закупках приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

По истечении срока обжалование действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан.

В настоящее время Верховным Судом Республики Казахстан реализуется проект «Судебная защита бизнеса». В рамках реализации указанного проекта во всех регионах республики проводятся мероприятия по взаимодействию с филиалами Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и бизнес-сообществами на местах. Целями дальнейшего развития определены повышение доверия к правосудию, и обеспечение верховенства права, через повышение справедливости правосудия, его ответственности и независимости, высокое качество судебных решений и компетентность судей. Приоритетами работы определены дальнейшая реализация Стратегии «Казахстан -2050», Плана нации 100 конкретных шагов, Программы модернизации общественного сознаний «Рухани жаңғыру».

Председатель СМЭС Актюбинской области Дауренбеков А.Д.